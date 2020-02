Missouri State Wrestling Meet: Day 1

COLUMBIA, Mo. — 61 area wrestlers are in Columbia this weekend to take part in the 2020 state wrestling meet.

Below are the round one winners.

Class 1:

132 – Kolbe Jones (Diamond)

Class 2:

106 – Brady Roark (Seneca)

120 – Kendon Pollard (Seneca) *First round bye*

126 – Matthew Bahl (Monett)

132 – Karter Brink (Monett)

138 – Joesph Semerad (Monett)

145 – Elias Barrientos (Monett)

152 – Gunnar Bradley (Monett)

160 – Ethan Umfleet (Monett)

170 – Zane Cotten (Seneca)

220 – Raymond Villalta (Monett)

220 – Skyleer Commons (Seneca)

285 – Harrison Merriman (Monett)

Girls:

130 – Kristen Bruegel (Seneca)

Check back later to see results for Classes 3 and 4.