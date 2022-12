Top 10 Christmas Movies

EW.COM

10 Miracle on 34th St.

9 Christmas Vacation

8 Nightmare Before Christmas

7 White Christmas

6 Die Hard

5 Home Alone

4 Elf

3 A Charlie Brown Christmas

2 A Christmas Story

1 It’s A Wonderful Life

Hard times dont erase life’s meaning

they accentuate it!

Pull TOGETHER

Especially in the tough times!