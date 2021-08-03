Dr. Karl – Jungle Cruise

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2021 SUMMER MOVIES: “JUNGLE CRUISE”

JUNGLE CRUISE IS A 2021 FANTASY ADVENTURE FILM BASED ON WALT DISNEY`S THEME PARK ATTRACTION OF THE SAME NAME. THE FILM FOLLOWS THE CAPTAIN OF A SMALL RIVERBOAT WHO TAKES A GROUP OF TRAVELERS THROUGH THE JUNGLE IN SEARCH OF THE TREE OF LIFE.

STARRING: EMILY BLUNT, DWAYNE JOHNSON, PAUL GIAMATTI.

LIFE LESSON: DIFFERENT VACATION STRATEGIES

  1. LAST MINUTE VS. BOOKING AHEAD
  2. TIGHT SCHEDULE VS. GOING WITH THE FLOW
  3. HOSTEL VS. A LUXURY HOTEL
  4. VISITING LANDMARKS VS. EXPLORING OFF THE BEATEN PATH
  5. RELAXING VS. ACTIVE TRAVEL

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