Dr. Karl – Jungle Cruise

2021 SUMMER MOVIES: “JUNGLE CRUISE”
JUNGLE CRUISE IS A 2021 FANTASY ADVENTURE FILM BASED ON WALT DISNEY`S THEME PARK ATTRACTION OF THE SAME NAME. THE FILM FOLLOWS THE CAPTAIN OF A SMALL RIVERBOAT WHO TAKES A GROUP OF TRAVELERS THROUGH THE JUNGLE IN SEARCH OF THE TREE OF LIFE.
STARRING: EMILY BLUNT, DWAYNE JOHNSON, PAUL GIAMATTI.
LIFE LESSON: DIFFERENT VACATION STRATEGIES
- LAST MINUTE VS. BOOKING AHEAD
- TIGHT SCHEDULE VS. GOING WITH THE FLOW
- HOSTEL VS. A LUXURY HOTEL
- VISITING LANDMARKS VS. EXPLORING OFF THE BEATEN PATH
- RELAXING VS. ACTIVE TRAVEL