ICYMI, The Big 3 Stories of the Week, see them all here

KSNF-16 / KODE-12 — Thursday morning you can see the Joplin News First most-watched, most-shared and most-talked about stories of the week: THE BIG 3. Behind the scenes with Bubba on GMFS
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LIVE! #JLNbehindthescenes 📺 THE BIG 3: #KODE12 #GMFS ***NOTE*** Meant to let you see what happens in the studio. To view stories? Tune in your tv! Click the links! 📺 No.3 ADVENTURE W/JOPLIN NEWS FIRST, TANYARD CREEK NATURE TRAIL >> BIT.ly/391i72S No.2 MEDICAL CANNABIS STORE, GREEN LIGHT DISPENSARY >> BIT.ly/3w0NNj1 No.1 SWMO DWI CHECKPOINT FRI NIGHT >> BIT.ly/3cLJ4Zw BONUS: BOLO FOR ROBERT W. SHIELDS, WARRANT ISSUED, BOND REVOKED >> BIT.ly/2P3hDTbPosted by Joplin News First on Thursday, March 25, 2021
1 SWMO DWI CHECKPOINT FRI NIGHT >> BIT.ly/3cLJ4Zw
2 MEDICAL CANNABIS STORE, GREEN LIGHT DISPENSARY >> BIT.ly/3w0NNj1
3 ADVENTURE W/JOPLIN NEWS FIRST, TANYARD CREEK NATURE TRAIL >> BIT.ly/391i72S
BONUS: BOLO FOR ROBERT W. SHIELDS, WARRANT ISSUED, BOND REVOKED >> BIT.ly/2P3hDTb
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GREENE CO. DETECTIVES INVESTIGATE THREE DECEASED ADULTS; MAN SAID HE KILLED HIS FAMILY >> BIT.ly/3lJxTVq
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