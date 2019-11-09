High School Football Scores Week 11

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Missouri

Kirkwood41ATJoplin343Q
Branson10 AT Carthage48 3Q
Willard6 AT Webb City44H
Seneca 7 AT Mt. Vernon0 H
Monett 6 AT Cassville19F
East Newton6 AT Ava343Q
Warsaw6 AT Lamar503Q
Miller13 AT Pierce City383Q
Lockwood12 AT Skyline29 4Q
Liberal8 AT Drexel21 H

They’re bundled up in Carthage!

Kansas

Louisburg14 AT Chanute234Q
Galena6 AT Frontenac20 3Q
Columbus0 AT Prairie View20 H
Riverton21 AT Silver Lake28H
Southeast14 AT Humbodlt483Q
Hillsboro21 AT St. Mary’s Colgan29F
Waverly18 AT St. Paul223Q

A Kevin Ryans update at the half in Colgan.

Oklahoma

Miami3 AT Bristow363Q
Grove34 AT Tulsa McLain03Q
Jay28 AT Claremore Sequoyah143Q
Wyandotte12 AT Nowata22 H
Quapaw0 AT Commerce213Q
Oklahoma Union40 AT Fairland0 1Q
Ketchum8 AT Afton374Q

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