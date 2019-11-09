High School Football Scores Week 11

Missouri
|Kirkwood
|41
|AT
|Joplin
|34
|3Q
|Branson
|10
|AT
|Carthage
|48
|3Q
|Willard
|6
|AT
|Webb City
|44
|H
|Seneca
|7
|AT
|Mt. Vernon
|0
|H
|Monett
|6
|AT
|Cassville
|19
|F
|East Newton
|6
|AT
|Ava
|34
|3Q
|Warsaw
|6
|AT
|Lamar
|50
|3Q
|Miller
|13
|AT
|Pierce City
|38
|3Q
|Lockwood
|12
|AT
|Skyline
|29
|4Q
|Liberal
|8
|AT
|Drexel
|21
|H
They’re bundled up in Carthage!
Kansas
|Louisburg
|14
|AT
|Chanute
|23
|4Q
|Galena
|6
|AT
|Frontenac
|20
|3Q
|Columbus
|0
|AT
|Prairie View
|20
|H
|Riverton
|21
|AT
|Silver Lake
|28
|H
|Southeast
|14
|AT
|Humbodlt
|48
|3Q
|Hillsboro
|21
|AT
|St. Mary’s Colgan
|29
|F
|Waverly
|18
|AT
|St. Paul
|22
|3Q
A Kevin Ryans update at the half in Colgan.
Oklahoma
|Miami
|3
|AT
|Bristow
|36
|3Q
|Grove
|34
|AT
|Tulsa McLain
|0
|3Q
|Jay
|28
|AT
|Claremore Sequoyah
|14
|3Q
|Wyandotte
|12
|AT
|Nowata
|22
|H
|Quapaw
|0
|AT
|Commerce
|21
|3Q
|Oklahoma Union
|40
|AT
|Fairland
|0
|1Q
|Ketchum
|8
|AT
|Afton
|37
|4Q