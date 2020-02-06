Science With Sherwinski: Cloud In A Jar

ANOTHER SCIENCE WITH SHERWINSKI!
TODAY’S EXPERIMENT IS MAKING A CLOUD IN A JAR.
- TAKE A MASON JAR AND FILL IT HALF WAY WITH VERY WARM WATER.
- QUICKLY SPRAY SOME HAIR SPRAY INTO THE JAR AND THEN COVER THE LID.
- ON TOP OF THE LID PUT ICE UNTIL YOU SEE THE AIR BETWEEN THE WATER AND LID GET FOGGY.
- 4. OPEN IT UP TO SET SOME OF THE CLOUD FREE! THIS SHOWS HOW CLOUDS FORM IN OUR ATMOSPHERE.
THE HOT WATER RISES TO WHERE THE COLD LID IS. A COMMON THEME IN OUR WEATHER. THE HAIR SPRAY ACTS AS CONDENSATION NUCLEI OR PARTICLES THAT WATER CAN CONDENSE ON AND FORM THE CLOUD. THE CHANGE BETWEEN A COLD SOURCE AND A WARM SOURCE OFTEN MAKES CLOUDS IN OUR WEATHER. AS WARM AIR RISES, WATER VAPOR CLINGS TO DUST, SMOKE, AND OTHER MATERIALS AND CONDENSES TO FORM CLOUDS.