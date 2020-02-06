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Science With Sherwinski: Cloud In A Jar

GMFS

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ANOTHER SCIENCE WITH SHERWINSKI!

TODAY’S EXPERIMENT IS MAKING A CLOUD IN A JAR.

  1. TAKE A MASON JAR AND FILL IT HALF WAY WITH VERY WARM WATER.
  2. QUICKLY SPRAY SOME HAIR SPRAY INTO THE JAR AND THEN COVER THE LID.
  3. ON TOP OF THE LID PUT ICE UNTIL YOU SEE THE AIR BETWEEN THE WATER AND LID GET FOGGY.
  4. 4. OPEN IT UP TO SET SOME OF THE CLOUD FREE! THIS SHOWS HOW CLOUDS FORM IN OUR ATMOSPHERE.
    THE HOT WATER RISES TO WHERE THE COLD LID IS. A COMMON THEME IN OUR WEATHER. THE HAIR SPRAY ACTS AS CONDENSATION NUCLEI OR PARTICLES THAT WATER CAN CONDENSE ON AND FORM THE CLOUD. THE CHANGE BETWEEN A COLD SOURCE AND A WARM SOURCE OFTEN MAKES CLOUDS IN OUR WEATHER. AS WARM AIR RISES, WATER VAPOR CLINGS TO DUST, SMOKE, AND OTHER MATERIALS AND CONDENSES TO FORM CLOUDS.

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