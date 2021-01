Mitchell's Downtown Drug Store Phone: 417-451-3776Fax: 417-451-2332Mon-Fri: 8:30a.m.-6p.m.Sat: ClosedSun: Closed115 E. HickoryNeosho, MO 64850 Mitchell's Drug Store On The Blvd Phone: 417 451-9501Fax: 417-451-9594Mon-Fri: 8:30a.m.-6p.m.Sat: 8:30a.m.-1p.m.Sun: Closed719 S. Neosho Blvd.Neosho, MO 64850 Mitchell's Uptown Drug Store Phone: 417-451-9301Fax: 417-451-9307Mon-Fri: 8:30a.m.-6p.m.Sat: ClosedSun: Closed1504 N. Business 49 HwyNeosho, MO 64850Welcome to Mitchell's Drug Stores. We are Neosho's only locally owned, full service, independent pharmacy group where you’ll find “Hometown Customer Care” for…